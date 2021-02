Venezuela: Sereni, fare ogni sforzo per avviare dialogo tra opposizione e regime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Gruppo di contatto - ha aggiunto Sereni - deve intensificare l’azione di sensibilizzazione a livello internazionale, in particolare con la nuova amministrazione a Washington e con il Gruppo di Lima, oltre che naturalmente con gli altri attori internazionali e regionali. È questo il momento in cui la comunità internazionale e il Gruppo di Contatto - ha concluso la vice ministra - non devono lesinare gli sforzi per favorire la ripresa del dialogo e del processo di transizione che porti al ritorno della democrazia”. Il Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela, formato dall’Unione europea, da sette Paesi membri (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia), dal Regno Unito, e, per parte latinoamericana, da Argentina, Cile, Costarica, Ecuador, Panama, Repubblica dominicana e Uruguay, ha rilasciato una dichiarazione in cui si esprime forte preoccupazione per il perdurare della drammatica crisi nel Paese. (Res)