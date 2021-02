Germania-Russia: ministro Esteri Maas, Navalnyj deve essere immediatamente rilasciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condannato a tre anni e mezzo di reclusione dal tribunale Simonovskj di Mosca, l'oppositore russo Aleksej Navalnyj deve essere immediatamente rilasciato. È quanto afferma il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un messaggio su Twitterr. In particolare, Maas scrive che il verdetto contro Navalnyj è “un duro colpo contro i diritti di libertà saldamente stabiliti e lo Stato di diritto in Russia”. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), ricorda Maas, “ha già criticato come arbitrario questo procedimento contro Navalnyj”. Il ministro degli Esteri tedesco conclude: “Aleksej Navalnyj deve essere rilasciato immediatamente”. Su richiesta del Servizio penitenziario federale della Russia, il tribunale Simonovskij ha condannato l'oppositore del Cremlino per il mancato rispetto dei termini di libertà vigilata concessagli nel caso Yves Rocher, in cui era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, (Geb)