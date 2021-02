Sanità: Corrotti (Lega), verificata fattibilità progetto riapertura Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per realizzare il progetto di riapertura della struttura del Forlanini, basandosi sul progetto proposto dal prof. Martelli, serve una cifra minore di quella richiesta dalla Regione Lazio nel Recovery Fund per inserire al suo interno la sola Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica". Così in una nota Laura Corrotti, consigliera Lega Regione Lazio. "È questo ciò che è emerso dal sopralluogo odierno attraverso il quale si torna a chiedere la realizzazione di un progetto già sottoposto negli anni precedenti anche al presidente Zingaretti. Un’operazione di buonsenso per recuperare un prezioso patrimonio regionale dopo i molteplici atti, in tal senso, presentati alla Pisana", conclude. (Com)