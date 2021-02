Governo: Rampelli (Fd'I), operato Fico risulta improprio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, "abbiamo da settimane un Parlamento bloccato e una crisi che ogni ora che passa assume una declinazione peggiorativa. E ancora rimane non chiarito il mancato incarico esplorativo alla presidente del Senato Casellati da parte del capo dello Stato che, di fatto, ha precluso a tutto il centrodestra la possibilità di portare il proprio contributo alla soluzione della crisi. Una sorta di riedizione malconcia dell'arco costituzionale". "Ancora più improprio - ha aggiunto - risulta in questa fase l'operato del presidente della Camera Roberto Fico cui Sergio Mattarella non ha conferito l'incarico a comporre il governo ma solo quello esplorativo. Gioco forza è del tutto improprio che una figura terza con poteri costituzionali chiari e limitati, con sostanziale delega a rappresentare il Presidente della Repubblica, entri nel merito dei futuri programmi di un governo che non c'è, sottraendo al successore di Conte la facoltà di fare il programma da sottoporre alla fiducia del Parlamento". Il parlamentare ha poi posto alcune domande: "Perché Roberto Fico sta tenendo un profilo di parte consultando solo una fazione e non tutte le forze politiche? Perché sta realizzando una bozza di programma di governo surrogando poteri che non gli appartengono? L'unica risposta lineare - ha chiarito - può venire da un eventuale incarico che vorrà affidargli Mattarella a formare il governo. Intanto alla crisi politica devastante che si sta prolungando oltre ogni limite si aggiunge una crisi istituzionale senza precedenti, due motivi validi per anticipare lo scioglimento della legislatura e dare il compito al prossimo Parlamento di indicare un governo autorevole e che si intesti una nuova stagione costituente".(Com)