Germania: l'economia preme per l'allentamento del blocco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca preme per l'allentamento del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio allo scopo di contenere la pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a muovere le associazioni di categoria tedesche sono gli esempi di Italia e Austria. Nei due paesi, infatti, le restrizioni anticontagio sono state o verranno allentate nonostante l'incidenza settimanale delle infezioni sia anche superiore a quella che si registra in Germania. Ora, il presidente dell'Associazione del commercio di Germania, Josef Sanktjohanser, ha scritto una lettera al ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier. Nella missiva, Sanktjohanser sollecitato chiarezza in merito alle “condizioni, agli indicatori realistici e ben fondati” in base ai quali i negozi potranno riaprire. L'Hde sostiene che i negozianti possano tornare in maniera graduale a svolgere le loro attività nel rispetto delle norme anticontagio. È, infatti, necessario far fronte alle “palesi distorsioni della concorrenza” tra esercizi commerciali e vendite online, provocate dal lockdown. In tale prospettiva, dovrebbe essere tenuto un incontro tra il governo federale e i rappresentanti del commercio al dettaglio. (Geb)