- "Condanniamo ogni rappresentazione della violenza. Non é questo quello di cui la città ha bisogno in questo momento così difficile per tutti, in cui dobbiamo impegnarci per costruire insieme invece che dividere". Così in una nota l’assessora alla Crescita culturale di Roma Lorenza Fruci in merito a quanto accaduto ieri in piazza del Campidoglio. (Com)