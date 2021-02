Russia: Borrell, condanna Navalnyj contraria a impegni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna di Aleksej Navalnyj "è in contrasto con gli impegni internazionali della Russia in materia di stato di diritto e libertà fondamentali". Questo il commento dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Joseph Borrell alla sentenza di condanna emessa oggi a carico di Navalnyj. "Va contro il verdetto della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha giudicato questo caso arbitrario e irragionevole. Chiedo il suo rilascio immediato", ha aggiunto Borrell su Twitter. (Beb)