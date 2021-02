Russia: ministero Esteri su condanna Navalnyj, Paesi occidentali non interferiscano in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dei leader dei Paesi occidentali sulla richieste di rilascio dell'attivista Aleksej Navalnyj, identiche tra loro, denotano "l'allontanamento dalla realtà" per cui "non dovrebbero interferire negli affari interni della Federazione Russa". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente "Rbc". "I Paesi occidentali non dovrebbero interferire negli affari interni della Federazione Russa, ma affrontare i propri problemi", ha affermato la portavoce. "Raccomandiamo a tutti di affrontare i propri problemi, ci sono abbastanza problemi in questi paesi, ci sono molti problemi da affrontare", ha aggiunto. (Rum)