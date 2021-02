Germania: Covid, altri cinquemila militari saranno mobilitati per fornire assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, mobilierà altri cinquemila effettivi delle Forze armate (Bundeswehr) per fornire assistenza nel contrasto alla pandemia di coronavirus. Come rivela il settimanale “Der Spiegel”, il contingente della Bundeswehr per la lotta al Covid-19 aumenterà in questo modo a 25 mila unità di personale. Per la Difesa, questo incremento è “urgentemente necessario”. Alla metà di febbraio, i 20 mila militari già mobilitati dovrebbero, infatti, essere tutti operativi. Attualmente, sono 18 mila gli effettivi impegnati in tutta la Germania a fornire assistenza alle autorità sanitarie, alle case di cura e di riposo, nei centri di vaccinazione e nella logistica. In particolare, cinquemila assistono gli uffici di sanità con il tracciamento dei contatti per monitorare le catene di contagio. Altri 2.500 sono schierati nei centri di vaccinazione, mentre 3.200 sono operativi presso le case di cura e i ricoveri per anziani. Il potenziamento del contingente della Bundeswehr si rende ora necessario con l'aumento della disponibilità di vaccini contro il coronavirus. Più dosi possono essere utilizzate, più velocemente devono operare i centri per la vaccinazione. Secondo le attuali stime del governo federale, entro la fine di febbraio saranno disponibili circa cinque milioni di fiale. Poiché i circa 400 centri di vaccinazione dislocati in Germania sono aperti esclusivamente durante il normale orario lavorativo, queste dosi potrebbero rimanere inutilizzate. Grazie all'assistenza della Bundeswehr, l'apertura potrebbe essere, invece, garantita 24 ore su 24. “Se il vaccino c'è ma non può essere iniettato a causa della mancanza di personale, sarebbe un disastro”, fanno sapere dal ministero della Difesa tedesco. (Geb)