Russia: Casa Bianca, profonda preoccupazione per condanna Navalnyj

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esprime "profonda preoccupazione" per la sentenza con cui il tribunale Simonovskij di Mosca ha condannato a tre anni e mezzo l’oppositore russo Aleksej Navalnyj. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il consueto incontro con i giornalisti, precisando che le autorità Usa hanno aperto un dossier sul caso dell’attivista russo. Navalnyj è stato condannato oggi a tre anni e mezzo di reclusione, di cui solo due anni e otto mesi da scontare in una colonia penale. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha commentato la sentenza affermando: "Ribadiamo la nostra richiesta per il suo rilascio immediato e incondizionato, nonché per il rilascio di tutti coloro che sono stati ingiustamente detenuti per aver esercitato i loro diritti". (Nys)