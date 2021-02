Covid: Galli (Sacco), in ospedale meno pressione, ma nervi distesi non li abbiamo ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il giallo sarà anche un bel colore, ma se le persone lo interpretano come un liberi tutti è abbastanza rischioso. Anche perché, guardando i dati delle rianimazioni, tutto sommato si vede che non c'è un trend chiaro. Stiamo meglio in ospedale, abbiamo meno pressione, però la sicurezza di essere tranquilli è un'altra cosa. I nervi distesi non li abbiamo ancora. E non li abbiamo ancora perché vediamo quello che succede ogni volta che qualcuno dice 'siamo gialli': tutti fuori come se non ci fosse altro da fare nella vita”. Lo ha detto il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, intervenendo a un dibattito sul sito del Comune di Milano. (Rem)