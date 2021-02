Governo: M5s, Renzi voleva solo poltrone, nessuna intenzione aiutare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna volontà di aiutare il Paese nel momento più difficile, nessun interesse verso i cittadini italiani o a lavorare per l’interesse della collettività. Da parte di Matteo Renzi sul tavolo c’era solo la questione delle poltrone". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 stelle al termine del tavolo di lavoro sul programma di governo. "Così facendo - sottolinea il Movimento facendo riferimento al leader di Italia viva - Renzi ha dimostrato chiaramente che questa era la vera ragione per la quale ha provocato la crisi. Poltrone che ha chiesto, contrariamente a quanto sostenuto in questi giorni. Oltre a chiederle, il senatore di Rignano, voleva decidere anche per conto delle altre forze politiche". Inoltre il Movimento 5 stelle, "contrariamente a quanto affermato da fonti 'renziane', non ha posto alcun veto. In queste ultime ore e nei giorni precedenti siamo stati concentrati sui temi e si bisogni degli italiani ma ci siamo trovati di fronte a un leader politico che voleva solo mercanteggiare e cercare pretesti per rompere". (Com)