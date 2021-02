© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha ribadito via Twitter "l'appello dell'Ue a rilasciare immediatamente Aleksej Navalnyj", l'attivista russo condannato oggi a Mosca. "Non accettiamo la sua condanna: la giustizia non deve essere politicizzata. I manifestanti hanno il diritto di manifestare pacificamente e di esprimere le loro opinioni politiche", ha aggiunto. (Beb)