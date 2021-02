© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Senza l'Unione europea non avremmo potuto avviare una campagna di vaccinazione in tutti i paesi comunitari. Ora proseguiamo con un lavoro di coordinamento”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a seguito di un colloquio sui vaccini con la presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen. (Com)