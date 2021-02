Libia: Unsmil annuncia risultati del voto Forum per il dialogo politico per Consiglio di presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nel secondo giorno della riunione del Forum per il dialogo politico libico (Lpdf) in Svizzera, che si è riunito per selezionare un'autorità esecutiva temporanea per portare la Libia alle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021, i membri del Forum hanno espresso i loro voti per i membri del Consiglio di presidenza. Lo riferisce con un comunicato la missione di supporto dell'Onu in Libia (Unsmil). La votazione si è svolta in modo libero e trasparente, a seguito della conclusione delle sessioni interattive con i candidati al Consiglio di presidenza, tutte in diretta streaming a beneficio del pubblico libico. La votazione si è svolta per collegio elettorale, conformemente al meccanismo di selezione dell'autorità esecutiva temporanea adottato dall'Lpdf il 19 gennaio 2021. La commissione di certificazione ha osservato il processo di conteggio dei voti, condotto da un esperto elettorale dell'Unsmil. Il meccanismo di selezione ha delineato che un candidato deve ricevere il 70 per cento dei voti all'interno del suo collegio elettorale per avere successo, e poiché nessuno dei candidati ha raggiunto questa soglia nel voto di oggi, il processo passa ora alla seconda fase della formazione delle liste. Stephanie Williams, rappresentante speciale ad interim del segretario generale per la Libia, ha elogiato il serio impegno dei membri del Forum nel processo di votazione, sottolineando il loro consenso universale ad accettare i risultati del voto. (Res)