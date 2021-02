Governo: Europeisti-Maie, Paese non merita altro gesto irresponsabilità da chi ha aperto crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi Europeisti siamo stati onorati di partecipare al tavolo di maggioranza e abbiamo constatato che attorno al Presidente Conte si è manifestato un consenso quasi unanime. Siamo sorpresi e preoccupati del fatto che chi ha provocato questa crisi, che ha prodotto la paralisi istituzionale nel momento più grave dell'emergenza sanitaria ed economica, non ha voluto produrre gli sforzi necessari a ricomporla". Lo dichiarano in una nota Raffaele Fantetti e Andrea Causin, presidente e vice presidente del gruppo Europeisti-Maie-Cd al Senato. Nella sola giornata di oggi, ricordano, sono decedute 499 persone di Covid e abbiamo registrato oltre 10.000 nuovo contagi. La gente muore mentre le istituzioni sono in stallo. Il Paese non merita un simile gesto di grave irresponsabilità specie nella emergenza pandemica, quando invece la politica e le Istituzioni dovrebbero essere impegnate in una efficace operazione di protezione civile e soccorso sanitario", aggiungono ricordando che "in questi giorni abbiamo accolto con la massima serietà le indicazioni del Presidente della Repubblica, di verificare con le altre forze di maggioranza la possibilità di far nascere un governo politico. Con serietà ed impegno abbiamo portato il nostro contributo al tavolo del programma promosso dal presidente ere Fico, che ringraziamo per là disponibilità dimostrata", concludono.(Com)