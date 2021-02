Scuola: Regione Lazio, per reintroduzione medico serve decreto interministeriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché non ci sarà l’intervento statale - ha aggiunto Schiavetti - noi non possiamo assumere la figura del medico scolastico. Abbiamo ribadito la nostra posizione anche in sede di Conferenza Stato-Regioni e auspichiamo una iniziativa interministeriale che ci consenta di superare questo limite". Schiavetti ha poi comunicato che, nel frattempo, "la Regione Lazio ha reclutato complessivamente 291 figure all’interno delle dieci aziende sanitarie, che sono di collegamento e di raccordo con i responsabili Covid delle scuole e con l’ufficio scolastico regionale". Su questo punto, Alessandra Barca, dirigente dell’Area promozione della salute e prevenzione, ha precisato che "queste persone sono state reclutate al fine di formare delle equipe anti-Covid per svolgere un lavoro di sinergia con le scuole nella gestione dei focolai e nel predisporre tutte le misure di sicurezza preventive". (Rer)