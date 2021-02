Venezuela: Onu, calo del Pil dal 2014 ha influenzato aumento tratta di essere umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc) ha presentato il suo rapporto globale sulla tratta di esseri umani sottolineando che il continuo calo del Pil in Venezuela dal 2014 ha influenzato l'aumento dei casi di vittime della tratta. "I dati globali sulle vittime di tratta identificate forniscono esempi eclatanti di picchi di vittime provenienti da Paesi che cadono in drastiche recessioni economiche", afferma il rapporto, osservando che le continue contrazioni del Pil - oltre il 90 per cento - hanno portato ampi settori della popolazione a scendere al di sotto della soglia di povertà. "Parallelamente al deterioramento degli indicatori economici, il numero di vittime venezuelane di tratta identificate all'estero ha continuato ad aumentare. Nel 2018, 430 venezuelane vittime di tratta di persone sono state identificate in 21 paesi in Sud America, America centrale, Europa occidentale e meridionale, e dell'Europa centrale e sud-orientale", si afferma nel rapporto. "L'analisi di regressione conferma che esiste una relazione significativa tra la contrazione del Pil e l'entità dei flussi di traffico originari del Venezuela", osserva Unodc. (Vec)