Uruguay-Cina: Covid, colloqui bilaterali per assicurare arrivo vaccino nel minor tempo possibile (4)

- La riapertura parziale delle frontiere consente di nuovo l'ingresso nel paese agli stessi cittadini uruguaiani e agli stranieri residenti, oltre a diverse eccezioni previste come in caso di svolgimento di attività lavorative o per attività sportive. Rimarranno in vigore invece le misure di prevenzione interne come il divieto di assembramenti, la chiusura di bar e ristoranti entro le 24, lo svolgimento di spettacoli con pubblico ridotto e l'obbligo dello smart-working per l'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda le trattative per l'approvvigionamento di vaccini anti-covid, oltre agli accordi con Pfizer e Sinovac, Lacalle Pou ha affermato che sono avanzate le trattative anche con altri laboratori ribadendo che i criteri seguiti sono quelli "dell'efficacia, disponibilità e tempo di arrivo dei vaccini". "La priorità è avere il maggior numero di dosi di vaccini provati che possono essere forniti il prima possibile", ha detto. (segue) (Abu)