Uruguay-Cina: Covid, colloqui bilaterali per assicurare arrivo vaccino nel minor tempo possibile (5)

- Il capo di Stato ha quindi confermato la realizzazione di una campagna a favore della vaccinazione che ad ogni modo non sarà obbligatoria. Lacalle Pou ha definito la vaccinazione volontaria come "un esercizio di libertà solidale", perché, ha detto, "farsi vaccinare non è solo per uno, ma per gli altri" e ha condiviso quanto espresso dal ministro della Salute, Daniel Salinas, che considerava la vaccinazione "un dovere morale ed etico". Secondo il presidente uruguaiano "il mondo andrà verso un passaporto sanitario che, sebbene non sarà obbligatorio, può ridurre la mobilità delle persone che non si vaccinano". Riguardo le clausole di confidenzialità dei contratti per l'approvvigionamento dei vaccini il presidente ha chiarito che non ci sono opzioni alternative. "O si accettano le clausole o non si hanno i vaccini", ha ammesso, sottolineando che l'operato del governo è ado ogni modo "nel pieno rispetto della Costituzione". (Abu)