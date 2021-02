Lombardia: Roggiani (Pd), la destra tradisce fiducia cittadini per salvare Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Com'era purtroppo prevedibile, oggi in aula, la maggioranza ha fatto quadrato per difendere l'indifendibile Fontana, votando contro la mozione di sfiducia promossa dalle opposizioni. Non ci stupisce che la destra abbia tradito la fiducia dei suoi cittadini, pur di non ammettere i propri errori. Errori, ritardi e fallimenti tutti in capo ad una giunta che pensava di alleggerire le sue responsabilità scaricando Gallera, senza però riuscirci". Lo afferma in una nota la Segreteria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani evidenziando che "la verità è che nessuno potrà mai riportare indietro le lancette del tempo. Nulla potrà annullare la scellerata decisione di mandare malati Covid nelle Rsa o restituire ai commercianti i guadagni bruciati a causa di dati errati che ci hanno fatto finire in zona rossa". "Dopo aver scaricato Gallera -prosegue Roggiani - Salvini ha chiamato in Regione la Moratti che di miracoli ne ha fatti ben pochi, anzi, possiamo dire che è bastato davvero poco per farci rimpiangere il suo predecessore. Adesso sparano l'ultima cartuccia, rispolverando Guido Bertolaso". "Fare peggio di quanto fatto finora è davvero un'impresa ardua, nella quale questa giunta però potrebbe riuscire. Noi ci auguriamo per il bene dei lombardi che questo non accada, ma restiamo convinti che per la Giunta Fontana l'unica cosa sensata da fare sarebbe quella di dimettersi", conclude Roggiani.(Rem)