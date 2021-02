Russia: Navalnyj trascorrerà solo due anni e otto mesi in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore russo Aleksej Navanyj trascorrerà solo due anni e otto mesi di detenzione. È quanto riferito dalla giudice Natalja Repnikova nella lettura delle motivazioni della sentenza in cui si spiega che la Corte ha accolto la richiesta del Servizio penitenziario federale di tre anni e mezzo per la commutazione della pena nel caso Yves Rocher. Tuttavia, da questa tempistica verrà dedotto il tempo già trascorso dall’oppositore trascorso agli arresti domiciliari. Come ha detto in precedenza la difesa di Navalnyj, per il caso Yves Rocher l’attivista dell’opposizione ha già trascorso 10 mesi agli arresti domiciliari e questo periodo è stato escluso dalla commutazione della pena. (Rum)