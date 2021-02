Roma: vicesindaco, da piazza sindacati immagini violente, sono offesa a tutta collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cappi al collo, fantocci raffiguranti la sindaca Raggi e petardi: è la triste rappresentazione messa in scena ieri ad un sit-in dei sindacati in piazza del Campidoglio. Il diritto di manifestare si difende con la forza delle idee, non con il ricorso alla violenza. Uno spettacolo del tutto fuori luogo, che svilisce anche gli stessi rappresentanti sindacali di quelle categorie e rappresenta un’offesa a tutta la collettività". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Ci auguriamo - aggiunge - che le rappresentanze sindacali prendano subito le distanze da quanto accaduto: come sempre siamo aperti a un confronto aperto e trasparente, basato, non sugli insulti, ma sul rispetto". (Rer)