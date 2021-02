Frosinone: presidente Provincia nomina nuovo dg Upi Lazio Gaetano Palombelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Upi Lazio Antonio Pompeo ha nominato, a seguito del consiglio direttivo del 26 gennaio scorso, il nuovo direttore generale dell'associazione Gaetano Palombelli, che subentra al già dg Adriano Marini, ora in pensione. Lo comunica la provincia di Frosnine in una nota. "Voglio formulare a Gaetano Palombelli, già responsabile istituzionale, personale, statistica dell'Upi nazionale, i miei migliori auguri per il nuovo incarico di direttore generale. Una figura importante all'interno dell'unione, che conosce perfettamente problemi e limiti che le Province hanno dovuto affrontare dalla legge di riordino 56/2014 e le cui competenze e professionalità saranno preziose per affrontare il percorso intrapreso dall'Upi nel senso di una riforma organica degli Enti anche a livello regionale. Ringrazio, infine, il direttore uscente, Adriano Marini, per l'egregio lavoro svolto", aggiunge Pompeo. Da parte sua il direttore generale Palombelli ha ringraziato il presidente Pompeo per la fiducia e la stima riservategli, assicurando il continuo impegno nell'esclusivo interesse della valorizzazione delle Province, sempre più considerate 'Case dei comuni' e punto di riferimento dei territori in esse ricompresi. (Com)