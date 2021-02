© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur nel diritto di protesta da parte dei lavoratori presenti ieri in piazza del Campidoglio non possiamo che denunciare le barbare modalità adottate nei confronti della sindaca. Non può esserci spazio per la violenza, in nessuna forma". Lo scrive in un tweet l'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia. (Rer)