Lazio: Pernarella (M5s), Pua sia strumento per dare volto nuovo a litorale

- "La libera fruizione delle spiagge e la salvaguardia di questo patrimonio che appartiene a tutta la comunità sono i punti fermi per i quali abbiamo da sempre condotto le nostre battaglie ed ora che in Consiglio regionale è in dirittura d'arrivo il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, mi auguro che, oltre agli emendamenti che ho presentato e che sono stati approvati in Commissione Sviluppo Economico, si limiti al minimo ogni tipo di costruzione, seppure di carattere amovibile e si tenga alta l'attenzione sulle percentuali di spiaggia libera destinate al pubblico accesso". Lo ha dichiarato Gaia Pernarella, consigliera regionale del Movimento 5 stelle, a margine della commissione Sviluppo economico nel corso della quale sono stati esaminati gli emendamenti alla proposta di deliberazione consiliare. "Abbiamo visto troppo spesso - aggiunge - quanto queste non vengano rispettate e con quanta facilità tratti di arenile vengano affidati in convenzione per superare i vincoli del regolamento. A tal proposito auspico che ci sia un presa di posizione netta e che la Regione non conceda finanziamenti a chi utilizza questo discutibile escamotage". (segue) (Com)