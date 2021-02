Lazio: Pernarella (M5s), Pua sia strumento per dare volto nuovo a litorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatta – ha dichiarato Pernarella - che l'assessore Orneli abbia inserito nel Piano i suggerimenti da me proposti, relativi ad una più attenta raccolta differenziata dei rifiuti, ad una maggiore regolamentazione delle aree di sosta sul lungomare, prevedendo anche zone per posteggiare in sicurezza mezzi ecosostenibili come biciclette e monopattini, incentivando di fatto il loro utilizzo. Così come ho apprezzato che sia stato accolto l'emendamento con il quale le tutele sono state estese non solo ai beni storici-archeologici, ma anche a quelli naturalistici e quello con il quale nel Pua sia stato inserito anche l'Arcipelago delle Isole pontine. Auspico – ha concluso la consigliera M5s - che ora si possa andare oltre e pensare anche a colonnine di ricarica elettrica e stazioni di bikesharing, all'uso della bioedilizia e ad una più precisa normativa per i Comuni nell'individuazione di aree destinate ai servizi sociali affinchè siano inserite nel Piano. Punti che sottoporrò alla discussione dell'Aula, perché convinta che non vada sprecata l'occasione di dare al litorale laziale l'opportunità di avere un nuovo volto: più confacente alle esigenze dei territori, più adeguato ai nuovi bisogni di mobilità, più rispettoso dell'ambiente e soprattutto più a disposizione dei cittadini". (Com)