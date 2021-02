Milano: domani riprende il ciclo di appuntamenti “Grandi voci alla Scala” con il baritono Luca Salsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del calendario di attività culturali del Teatro alla Scala, domani riprende il ciclo di appuntamenti “Grandi voci alla Scala” organizzato in collaborazione con la rivista l’opera. Per gli appassionati di interpretazione sono in programma cinque appuntamenti dedicati a straordinari artisti la cui carriera è legata a grandi successi nel teatro milanese. Gli incontri, che saranno coordinati da Sabino Lenoci e Giancarlo Landini, prevedono ascolti, video, ospiti e testimonianze. Il primo appuntamento vede protagonista il baritono Luca Salsi, apprezzato dal pubblico scaligero ne La Bohème, I due Foscari, Ernani e in tre titoli inaugurali, Andrea Chénier nel 2017, Tosca nel 2019 e la Serata “… a riveder le stelle” nel 2020. A seguire Katia Ricciarelli (6 marzo 2021 ore 18.30); Lisette Oropesa (20 marzo 2021 ore 18.30); Giuseppe Di Stefano (17 aprile 2021 ore 18.30) e Mariella Devia (22 maggio 2021 ore 18.30). (Com)