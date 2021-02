Roma: Raggi, nessuna giunta prima del M5s aveva destinato tante risorse a Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno prima di noi aveva destinato tante risorse ai territori, ai quartieri, alle periferie di Roma. Investimenti per rifare le strade e i marciapiedi, realizzare piste ciclabili, mettere in sicurezza le scuole, riqualificare i mercati e le aree verdi. Migliorare la vita delle persone". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In queste ore è in discussione in Assemblea capitolina il bilancio di previsione 2021-2023. "A questo servono i fondi che, negli ultimi anni, abbiamo stanziato per i Municipi di Roma - aggiunge -, per realizzare opere pubbliche grandi e piccole. Guardate, per esempio, il grafico e i dati che si riferiscono al Municipio X. Quando diciamo che vogliamo dare continuità al lavoro fatto in questi anni, intendiamo proprio questo: vogliamo continuare a investire sui singoli quartieri, sulle periferie, per i cittadini". (Rer)