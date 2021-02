Turchia: proteste studentesche, polizia esegue nuovi arresti a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia turca ha effettuato oggi pomeriggio nuovi arresti ai danni di studenti e manifestanti radunatisi per protestare nel distretto di Kadikoy, a Istanbul, dopo che l’ufficio del governatore distrettuale ha vietato le dimostrazioni nell’area. Secondo l’emittente “T24” la polizia ha utilizzato sui dimostranti una sostanza urticante, e fra i fermati vi sarebbe anche il deputato Baris Atay, del Partito dei lavoratori (Ip). In precedenza le autorità locali avevano annunciato il rilascio di 98 dei 159 dimostranti arrestati ieri, dopo che la polizia aveva fatto irruzione nel campus dell’Università del Bosforo, da ormai un mese al centro di manifestazioni antigovernative. Le proteste sono cominciate dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha nominato come rettore del prestigioso ateneo Melih Bulu, vicino al suo partito Giustizia e sviluppo (Akp), e proseguono ormai da quattro settimane. Il ministro dell’Interno Suleyman Soylu ha accusato su Twitter per le proteste alcuni cosiddetti “deviati Lgbt”, mettendo in guardia gli studenti dell’università dal non cadere in trappole tese da “politici di sinistra”. Dopo le proteste e gli scontri di ieri due studenti sono stati ricoverati in ospedale, secondo quanto riferito dal sito Arti Gercek. Il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu, del kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), ha chiesto a più riprese al rettore Bulu di dimettersi per porre fine alle proteste. (Tua)