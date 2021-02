Covid: Bordoni (Lega), problemi al sito e centralini intasati per prenotazione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sanità nei guai per colpa di Zingaretti, tra problemi al sito e centralini intasati non si garantisce il diritto alla salute degli Over 80 e le cose sembrano peggiorare per gli utenti affetti da disabilità". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Le iniziative prese dal governo regionale sono puntualmente destinate a generare problemi tanto che tra scandali e incapacità si sta rendendo le cose difficili anche a coloro che in queste ore provano a richiedere l'assistenza domiciliare a casa per effettuare il vaccino - aggiunge -. In un periodo di crisi come quello attuale, non si può giocare con le aspettative delle persone. E ancor prima, non si può pensare di risolvere i problemi rimandando tutto a un centralino: sono indispensabili interventi più strutturati sin da subito evitando trionfalismi per rispetto di chi soffre. Servirebbe almeno compostezza e buonsenso, visto che l'autocritica non è contemplata per chi guida la Regione in momento delicato", conclude. (Com)