Covid: Merkel, niente è andato storto nella campagna di vaccinazione Ue

- Nell'approvvigionamento dei vaccini contro il coronavirus da parte dell'Ue, “tutto sommato, niente è andato storto”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso dell'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Già in onda sul web, il colloquio sarà trasmesso in televisione alle 20:15 di questa sera. In particolare, Merkel ha ribadito che, anche qualora i finanziamenti fossero stati maggiori, ciò non avrebbe garantito all'Ue di dotarsi di maggiori dosi di vaccino contro il Covid-19. La cancelliera tedesca ha, infine, evidenziato l'importanza dell'iniziativa europea nella lotta contro la pandemia. (Geb)