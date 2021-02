Puglia: Barone, attuare politiche per sostenere occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale pugliese al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria Rosa Barone ha incontrato in videoconferenza la Consigliera Nazionale di parità (supplente) del Ministero del Lavoro Serenella Molendini. Presente all'incontro anche la capogruppo del M5s Grazia Di Bari. Barone ha spiegato: "Ieri sono stati pubblicati dall'Istat i dati sull'occupazione in Italia dai quali emerge una diminuzione dell'occupazione pari a meno 101mila unità, che interessa soprattutto le donne. È necessario attuare politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che passano anche attraverso i tempi e gli orari delle città, e bisogna potenziare i sistemi di welfare territoriali integrati". (segue) (Ren)