Puglia: Barone, attuare politiche per sostenere occupazione femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barone ha proseguito: "Abbiamo condiviso anche la necessità di potenziare l'offerta di asili nido ma anche il bilancio di genere introdotto in Regione Puglia dalla legge 7 del 2007 e diventato obbligatorio a livello nazionale con la legge 15 del 2014. Si tratta di uno strumento importante che consente di incidere sulla promozione dell'occupazione, sulla riduzione della povertà e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sulla base di un set di indicatori". Infine l'assessore ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Continueremo a confrontarci per mettere in pratica le proposte di cui abbiamo parlato oggi perché le donne non devono essere costrette a scegliere tra lavoro e famiglia". (Ren)