Roma: assessore Urbanistica, immagini piazza sindacati riportano a periodi bui della storia

- "Ci opponiamo a chi mostra il cappio in piazza riportandoci ai periodi più bui della nostra storia prima che la dialettica democratica diventasse la nostra regola per il confronto, anche aspro ma che mai dovrebbe sfociare in raffigurazioni violente". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma, Luca Montuori, commentando la manifestazione dei sindacati che si è svolta ieri in piazza del Campidoglio. "È d'obbligo che tutte le persone che credono nella democrazia - aggiunge - prendano le distanze dalle immagini viste ieri in piazza che nulla hanno a che vedere con il diritto a manifestare". (Rer)