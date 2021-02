© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la mia vicinanza a Virginia Raggi e all'amministrazione di Roma Capitale. Esibire un manichino con una corda al collo va molto oltre il diritto a manifestare. È un gesto gravissimo che va condannato con forza". Lo dichiara in una nota la viceministra dell'Economia e delle finanze, Laura Castelli, esponente del M5s, in riferimento alla protesta di ieri in piazza del Campidoglio. (Com)