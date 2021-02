Roma: Raggi, riqualificata palestra istituto comprensivo Karol Wojtyla in zona Prima Porta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook mostra delle immagini della palestra dell'istituto comprensivo Karol Wojtyla, in zona Prima Porta. "Ecco un’altra delle 'Palestre Nuove' di Roma. Siamo nell’istituto comprensivo Karol Wojtyla, in zona Prima Porta. Questa è una delle oltre 130 palestre scolastiche che dal 2017 a oggi abbiamo riqualificato in città - spiega Raggi -. Qui abbiamo rifatto la pavimentazione in teli Pvc, sono stati tracciati i campi da basket e pallavolo, abbiamo tinteggiato soffitti e pareti, è stato realizzato un impianto per la pallavolo a muro. Un bel risultato che dà la possibilità a tanti studenti di poter fare finalmente, dopo tanti anni, attività motoria a scuola in luoghi belli, sicuri e adeguati", conclude la sindaca. (Rer)