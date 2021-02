Brasile: Bolsonaro "conquista" la presidenza delle camere, il peso dei centristi sul suo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni dei presidenti dei due rami del parlamento brasiliano, hanno consegnato al presidente, Jair Bolsonaro, due anni di fine mandato con un maggiore controllo dell'agenda politica, ma non senza insidie. Sono stati infatti eletti entrambi i candidati su cui aveva scommesso il capo dello stato, oggi senza un preciso partito politico di riferimento: il deputato Arthur Lira, del conservatore partito Progressisti, e il senatore Rodrigo Pacheco, dei Democratici (Dem). Ai presidenti di Camera e Senato, in carica fino al febbraio successivo all'elezione del nuovo presidente, a ottobre del 2022, va l'onere di stabilire le priorità dei lavori e ad oggi tutto sembra indicare che progetti come la attesa riforma tributaria, tesa a semplificare la complessa struttura fiscale del paese, e la riforma amministrativa, che punta al taglio delle spese dei funzionari pubblici, possano essere indirizzate su binari più veloci. (segue) (Brb)