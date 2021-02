Brasile: Bolsonaro "conquista" la presidenza delle camere, il peso dei centristi sul suo futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia vittoria non sarà ad ogni modo "gratuita". Lira e, soprattutto Pacheco, sono arrivati al traguardo grazie al cosiddetto "centrao", quel nutrito corpo di parlamentari non strettamente legati alle segreterie che spostano le in modo decisivo le maggioranze nelle due aule. Già nelle passate legislature i presidenti hanno dovuto misurarsi con il potere contrattuale del variegato centro politico dei due emicicli, pagandolo in termini di benefit, incarichi e leggi su misura. Una dinamica che aveva da ultimo asfissiato il governo di Dilma Rousseff e che Bolsonaro prometteva di cancellare dalla grammatica politica del Brasile. Ma oggi tutti scommettono che episodi come aumenti ai militari, o la scoperta del pagamento in extremis di 92 milioni di dollari per progetti speciali legati a singoli parlamentari non saranno casi isolati. (Brb)