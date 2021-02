Germania: Covid, per Merkel allentamento blocco dipende da valori dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per decidere sull'allentamento del blocco generale in vigore in Germania dal 16 dicembre 2020 al 14 febbraio al fine di contenere la pandemia di coronavirus, “ci dobbiamo orientare certamente non su una data, ma sui valori” dei contagi. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso dell'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Già in onda sul web, il colloquio sarà trasmesso in televisione alle 20:15 di questa sera. In particolare, per decidere su eventuali allentamenti delle restrizioni anticontagio, per Merkel si deve prestare attenzione al numero di infezioni, alla situazione nei reparti di terapia intensiva e alla diffusione delle mutazioni del Covid-19. Intanto, ha evidenziato la cancelliera tedesca, “i valori dei contagi scendono”, ma il contrasto alla pandemia è “una lunga strada, la più difficile in questo inverno”. Per Merkel, “abbiamo bisogno di una strategia sostenibile per uscire dalla pandemia”. L'efficacia del lockdown e i suoi sviluppi futuri verranno discussi dalla cancelliera tedesca con i primi ministri dei Laender durante una videoconferenza che si terrà il 10 febbraio. (Geb)