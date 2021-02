Covid: assessore Lazio, presto 100 mila dosi vaccino Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni nel Lazio arriveranno 100 mila dosi del vaccino Astrazeneca. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il vaccino Moderna è arrivato, ma in un quantitativo minimo: circa 6 mila dosi, con le quali riusciamo a coprire mezza giornata - spiega l'assessore -. Siamo in attesa dell'implementazione del vaccino Pfizer, ma soprattutto della definitiva decisione sull'utilizzo del vaccino Astrazeneca: per il Lazio sono previste 100 mila dosi, che arriveranno nei prossimi giorni", conclude l'assessore. (Rer)