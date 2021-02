Governo: De Petris (Leu), ci sono condizioni per andare avanti ma Iv dirà no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo "è proprio finito". Lo ha detto ai microfoni di Rainews24 la senatrice Leu e presidente del gruppo Misto, Loredana De Petris, al termine dei lavori sul programma del nuovo governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico, "sta andando a riferire che tutte forze politiche ritengono ci siano le condizioni per andare avanti, ma Italia viva continuerà a dire di no", ha spiegato. "Noi, come altre forze politiche, siamo stati chiari nell'indicare Conte, eccetto Italia viva" che "deve anche capire che non si può tirare sempre la corda" e adesso "il gioco è finito". (Rin)