Russia: Blinken, Usa chiedono rilascio immediato di Navalnyj

- Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le azioni della Russia nei confronti di Aleksej Navalnyj. Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, commentando la sentenza a carico dell'attivista russo a 3 anni e mezzo di detenzione. "Ribadiamo la nostra richiesta per il suo rilascio immediato e incondizionato, nonché per il rilascio di tutti coloro che sono stati ingiustamente detenuti per aver esercitato i loro diritti", ha aggiunto. (Nys)