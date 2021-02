Turchia-Usa: portavoce presidenza Kalin e consigliere Sullivan, impegno per rafforzare Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della presidenza della Turchia, Ibrahim Kalin, e il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, Jake Sullivan, hanno ribadito oggi nel corso di una conversazione telefonica il loro impegno per rafforzare le relazioni bilaterali e la Nato, di cui entrambi i Paesi sono membri. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", le parti hanno discusso di varie questioni, tra cui le relazioni bilaterali fra Ankara e Washington e i dossier di Mediterraneo orientale, Cipro, Afghanistan, Nagorno-Karabakh, Siria, Libia e la pandemia di Covid-19. In particolare, riguardo alla situazione in Siria e Libia, i due funzionari hanno sottolineato l’importanza di raggiungere soluzioni politiche e di combattere i gruppi terroristici. Kalin e Sullivan hanno concordato di rafforzare la Nato e di adottare misure a favore di pace e stabilità regionali e globali. Al riguardo, le parti hanno anche discusso di un’altra questione in sospeso tra Usa e Turchia, ovvero quella dei sistemi di difesa S-400 che Ankara ha acquistato dalla Russia, per i quali la precedente amministrazione Usa di Donald Trump ha deciso lo scorso dicembre 2020 di imporre sanzioni contro le autorità turche. (Res)