Russia: Regno Unito chiede rilascio Navalnyj, "sentenza perversa" a suo carico

- Il Regno Unito chiede l'immediato e senza condizioni rilascio dell'attivista russo Aleksej Navalnyj. Lo dice il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. "Il Regno Unito chiede il rilascio immediato e incondizionato di Navalnyj e di tutti i manifestanti pacifici e i giornalisti arrestati nelle ultime due settimane", afferma Raab in una dichiarazione commentando la sentenza di condanna a 3 anni e mezzo per l'attivista russo. "La sentenza perversa di oggi, che prende di mira le vittime di un avvelenamento piuttosto che i responsabili, mostra che la Russia non riesce a rispettare gli impegni più basilari che ci si aspetta da qualsiasi membro responsabile della comunità internazionale", aggiunge il capo della diplomazia di Londra. (Rel)