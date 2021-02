Usa: Buttigieg confermato dal Senato nel ruolo di segretario ai Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pete Buttigieg è stato ufficialmente confermato dal Senato federale degli Stati Uniti nel ruolo di segretario ai Trasporti con 86 voti favorevoli e 13 contrari. Lo riferisce l'emittente statunitense "Nbc", sottolineando che Buttigieg - 38enne ex sindaco della cittadina di South Bend, nell’Indiana - è il primo membro del gabinetto dichiaratamente omosessuale nella storia degli Stati Uniti. Il nome di Buttigieg era stato inizialmente associato alla carica di direttore del dipartimento per gli Affari dei veterani. Durante le primarie del Partito democratico, l’ex sindaco 38enne aveva dato grande risalto al suo servizio come volontario delle Forze armate in Afghanistan: una voce del suo curriculum che però gli era valsa anche diverse critiche, dal momento che il suo servizio attivo si era protratto per soli sette mesi, e non aveva incluso alcun ruolo di combattimento effettivo. (Nys)