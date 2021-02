Governo: Crippa (M5s), Iv ha fatto uscire da tavolo notizie non corrispondenti al vero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è qualcuno, in primis Italia viva, che è venuto al tavolo facendo uscire notizie non corrispondenti a quello che accadeva all’interno". Lo ha detto il capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle, Davide Crippa, al termine del tavolo di confronto tra le forze politiche della maggioranza per arrivare ad un nuovo programma di governo. "Avevamo ipotizzato di fare un verbale di sintesi, di chiusura", ha continuato il parlamentare, "qualcuno immaginava di trasformarlo in un contratto di governo, ma senza avere un presidente del Consiglio incaricato. Il che è una tappa che dal punto di vista costituzionale non si può sentire. Nel verbale - ha continuato Crippa - erano indicate le aperture che il M5s aveva fatto su diversi temi, anche se per noi il Meccanismo europeo di stabilità non può essere un argomento oggi sul tavolo". (Rin)