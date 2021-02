Russia: staff Navalnyj annuncia manifestazione nel centro di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartier generale a Mosca dell'attivista russo Aleksej Navalnyj ha annunciato una manifestazione per il rilascio del blogger nel centro della capitale questa notte, dopo che il tribunale ha commutato la pena sospesa in un periodo di detenzione in colonia penale. Prima che il verdetto fosse annunciato, l'accesso alla piazza Rossa e alla piazza del Maneggio sono stati chiusi. A San Pietroburgo è stata chiusa la piazza del Palazzo. Nella metropolitana di Mosca alle stazioni Okhotnij Rjad, Ploschad Revolyutsii e e Aleksandrovskij Sad, chiuse, i treni circolano senza effettuare fermate. (Rum)