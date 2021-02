Roma: RtR-M5s, si riapra parco Adelandia a Tor Bella Monaca, chiesto consiglio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiuso da un anno il parco Adelandia e a Tor Bella Monaca ai bambini è vietato giocare. La chiusura dello storico parco, da decenni punto di incontro e luogo di svago per tante famiglie del quartiere, risale a un anno fa ma in tutto questo tempo l'amministrazione non è riuscita né a risolvere i problemi e neppure a fare un nuovo bando". Lo dichiarano in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli e la consigliera del M5s Simona Ficcardi. "A nulla sono valse mozioni e richieste di un consiglio straordinario, eppure c'è una delibera approvata da questa maggioranza che se fosse applicata risolverebbe a monte i problemi legati alla chiusura. C'è incredulità e rabbia tra i cittadini del quartiere - spiegano - ma non rassegnazione: la raccolta di firme avviata sta raccogliendo molte adesioni e ripropone l'urgenza di bisogni non ascoltati. Non possiamo non ascoltare i territori. L'amministrazione deve avviare al più presto l'iter amministrativo e restituire alle famiglie il parco giochi. Anche perché questa lentezza mette a rischio di esposizione risarcitoria l'ente", concludono.(Com)