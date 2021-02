M5s: Carelli, lascio Movimento, ora aggregatore con 'Centro-Popolari italiani'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Carelli "non senza sofferenza interiore" annuncia la sua uscita dal gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle. "In questo modo - scrive su Facebook - dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima". Carelli conferma di credere nei "valori fondativi del Movimento cinque stelle", ma ritiene di aver assistito "troppe volte" a scelte e persone "sbagliate e incompetenti" rispetto alle quali è "rimasto inascoltato". Il deputato quindi parla di "triste spettacolo di queste ultime settimane con il tentativo di compravendita di singoli parlamentare delle opposizioni o dei gruppi minori al solo fine di garantire la maggioranza, peraltro risicata, ad un governo che i voti non aveva più, ma anche l’inadeguatezza del piano di attuazione del Recovery fund". (segue) (Rin)